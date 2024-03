Romania lupta pentru medalii si pentru calificarea la JO

Cupa Mondiala de haltere se desfasoara in perioada 31 martie - 11 aprilie. Competitia se va desfasura in Thailanda si are o miza uriasa, locurile la Jocurile Olimpice 2024. Aceasta este a patra editie a competitiei, dupa cele din 2019 (Fuzhou, Tianjin) si cea din 2020 (Roma). Intrecerea va aduce la start numele mari din haltere, sub egida Federatiei Internationale de Haltere.Romania va avea patru reprezentanti la Cupa Mondiala de Haltere din Thailanda. Este vorba despre Valentin Iancu (61 kg), ... citește toată știrea