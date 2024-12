Romania, pe locul 11 la EHF EURO 2024

Nationala Romaniei a fost invinsa de formatia Poloniei, cu scorul de 29-24 (10-11), marti, la Debrecen, in ultimul sau meci din prima grupa principala a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024, gazduit de Austria, Ungaria si Elvetia.Tricolorele au facut un joc slab, mai ales in repriza secunda, pierzand fara drept de apel in fata unei echipe fara victorie in grupa principala.Dupa un prim sfert de ora echilibrat, Romania s-a desprins la 9-6, iar apoi a avut 10-7, insa la ... citește toată știrea