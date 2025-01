Romania, pe locul trei la Trofeul Carpati

Selectionata Romaniei nu a reusit sa se impuna in ultima partida de la turneul amical Trofeul Carpati, scor 34-35, in fata Georgiei.Romania a condus o singura data in prima repriza, scor 10-9, in rest a fost condusa de oaspeti pe tot parcursul primei parti, inclusiv la pauza, 15-17.Spre finalul meciului, in minutul 56, Romania a preluat din nou conducerea, insa "tricolorii" nu au reusit sa reziste pana la final, primind ultimul gol chiar in ultimele 4 secunde ale meciului. ... citește toată știrea