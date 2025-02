Romania s-a calificat in turul al doilea al precalificarilor pentru CM 2027

Nationala masculina de baschet a Romaniei s-a calificat in turul al doilea al precalificarilor pentru Cupa Mondiala FIBA din 2027, dupa ce a invins echipa Norvegiei, cu scorul de 85-71 (23-22, 18-20, 22-15, 22-14), duminica seara, in Oradea Arena, in ultimul sau meci din Grupa B a primului tur. Oaspetii au dominat in mare parte prima jumatate a meciului, dar tricolorii au reusit sa revina si sa controleze partea secunda, castigand fara emotii.Cei mai buni jucatori ai echipei antrenate de ... citește toată știrea