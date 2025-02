Romania s-a calificat la Cupa Mondiala din 2027

Nationala Romaniei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2027, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 31-14 (10-7), sambata seara, la Mons, in Rugby Europe Championship 2025."Stejarii" au facut un joc bun, mai ales in repriza secunda, pe un teren greu, castigand desi au jucat in ultimele zece minute cu doi jucatori mai putin.Romania a marcat primele puncte ale meciului, prin Gabriel Rupanu (9), din lovitura de pedeapsa, dar belgienii au preluat conducerea in urma unui eseu reusit de Jens ... citește toată știrea