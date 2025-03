Romania s-a clasat pe locul al treilea in Rugby Europe Championship 2025

Nationala Romaniei s-a clasat pe locul al treilea in Rugby Europe Championship 2025, dupa ce a invins formatia Portugaliei cu scorul de 21-7 (18-0), duminica, in finala mica, desfasurata in Centro Desportivo Nacional do Jamor, langa Lisabona."Stejarii'' si-au luat revansa dupa ce Portugalia a castigat in grupa, la Botosani, cu 34-6.Romania a reusit doua eseuri, prin Nicolaas Immelman (18) si Cristi Boboc (38). Alin Conachel-a transfromat pe primul (19) si a mai ... citește toată știrea