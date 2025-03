Romania, surclasata de Georgia cu 43-5, in semifinalele Europe Championship 2025

Nationala Romaniei a fost surclasata de reprezentativa Georgiei cu scorul de 43-5 (29-0), duminica, pe Stadionul Avceala din Tbilisi, in semifinalele Rugby Europe Championship 2025. Georgia si-a adjudecat cu acest prilej si Cupa Antim Ivireanu, trofeu pus in joc in meciurile directe dintre ele cele doua echipe. Eseul de onoare al "stejarilor" a fost marcat de Alin Conache (80+3). Georgienii au reusit nu mai putin de sapte incercari, prin Aleksandr Todua (6), Akaki Tabutadze (18), Miheili ... citește toată știrea