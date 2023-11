Romania U19 a fost umilita de Anglia U19 in primul meci amical disputat in cantonamentul de la Marbella. Englezii i-au invins pe "tricolori" cu 6-0. Romania U19 va mai disputa la Marbella doua meciuri amicale, in compania reprezentativelor U19 ale Mexicului si Japoniei. In primul meci, disputat astazi in fata Angliei, tricolorii au pierdut clar, scor 0-6. Golurile englezilor au fost marcate de: Amario Cozier-Duberry 1', Jamie Donley 14', 52', Leo Castledine 37', Kian Best 61', Will Lankshear ... citeste toata stirea