Romania U21, in grupa A in preliminariile EURO 2027

Romania U21 si-a aflat adversarele pentru EURO 2027. Tragerea la sorti pentru turneul final gazduit de Albania si Serbia a avut loc la Nyon. 51 de nationale au fost impartite in 9 grupe: 6 de cate 6 si 3 de cate 5. Romania s-a aflat in urna a doua, in baza coeficientului stabilit de UEFA.Desi s-a zvonit despre posibilitatea ca intre Romania si Kosovo sa nu mai aiba loc partide oficiale, in urma scandalului de la ultimul meci oficial, de pe Arena Nationala, cand selectionata lui Franco Foda a ... citește toată știrea