Fundatia Tiriac va organiza un turneu de tenis ATP 250, cu premii totale in valoare de 600.000 de euro, in perioada 15-21 aprilie 2024, la Bucuresti.Castigatorul turneului va primi 250 de puncte ATP, competitia atragand astfel un tablou de jucatori de top din intreaga lume.Ultima editie a acestui prestigios turneu a avut loc in anul 2016, la Arenele BNR, si a fost castigata la simplu de spaniolul Fernando Verdasco, iar la dublu de perechea formata din jucatorii romani Horia Tecau si Florin ... citeste toata stirea