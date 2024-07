Romania va incasa 12,25 milioane de euro dupa Campionatul European

Romania va incasa in total 12.250.000 de euro in urma participarii la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, desfasurat in Germania, unde s-a oprit in optimile de finala, conform cifrelor publicate de ziarul sportiv spaniol AS. Prezenta in prima faza a competitiei din Germania le-a asigurat tricolorilor suma de 9.250.000 de euro, la fel ca si celorlalte selectionate participante la competitie. Romania a incasat un milion de euro pentru victoria in fata Ucrainei (3-0), in meciul de debut la ... citește toată știrea