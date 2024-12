Romania va intalni Bulgaria in Cupa Davis 2025

Echipa masculina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Bulgariei, in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Londra.Romania va fi gazda, iar intalnirea va avea in intervalul pe 31 ianuarie-2 februarie.Castigatoarea va juca in Grupa Mondiala I in septembrie 2025, iar echipa invinsa va evolua in Grupa Mondiala II.Romania si Bulgaria s-au intalnit o singura data in Cupa Davis, in 1988, cand tricolorii castigau cu 5-0, la Sofia, in Grupa I ... citește toată știrea