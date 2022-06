Romelu Lukaku a ajuns la Milano pentru a semna cu Inter

Starul belgian va reveni la vicecampioana Italiei in aceasta vara, dupa un singur sezon petrecut la Chelsea. Atacantul de 29 de ani va efectua vizita medicala in aceasta dimineata, apoi va semna cu "nerazzurrii". Romelu Lukaku (foto) va fi prezentat oficial la Inter in urmatoarele ore, anunta expertul in mercato Fabrizio Romano. Potrivit celebrului jurnalist italian, Lukaku a ajuns in Milano miercuri dimineata, pentru a merge la vizita medicala. Apoi, Inter va face anuntul oficial al ... citeste toata stirea