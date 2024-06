Romero la Real, ar fi fost sansa lui Dragusin

Real Madrid vrea sa transfere cel putin un fundas central in perioada de mercato a verii si are mai multe optiuni pe lista. Printre cei vizati de campioana Spaniei se numara si Cristian Romero (foto), colegul si vicecapitanul lui Radu Dragusin de la Tottenham. Dupa ce au aparut mai multe zvonuri legate de un posibil transfer pe Bernabeu, jurnalistul Fabrizio Romano a lamurit lucrurile si a spus ca nici nu se pune problema, cel putin in aceasta vara. "Multe echipe il apreciaza pe Romero, dar ... citește toată știrea