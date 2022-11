Ronaldo explica tenta interviului sau

Cristiano Ronaldo - foto - (37 de ani) a rupt tacerea dupa interviul controversat dat jurnalistului englez Piers Morgan. Atacantul a vorbit la conferinta de presa organizata de nationala Portugaliei inainte de partida cu Ghana de la Cupa Mondiala din Qatar, care se va juca joi, de la ora 18:00. Lusitanul a avut un mesaj clar pentru reprezentantii mass-media in momentul in care a fost intrebat despre interviul cu Piers Morgan. "E usor de vazut din punctul vostru de vedere modul in care mi-am ... citeste toata stirea