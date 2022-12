Ronaldo nu e pe stilul lui Bayern Munchen

Oficialii de la Bayern Munchen au dezvaluit motivul pentru care nu iau in calcul transferul lui Cristiano Ronaldo. Oliver Kahn, presedintele clubului bavarez, a declarat ca starul lusitan nu se incadreaza in ideile echipei. Cristiano Ronaldo s-a despartit recent de Manchester United, dupa interviul exploziv acordat in presa din Mare Britanie. Atacantul portughez se afla in prezent in Qatar, participand alaturi de nationala sa la Campionatul Mondial. Este ultimul turneu final din cariera, Cupa ... citeste toata stirea