Dorin Rotariu (28 de ani), liber de contract dupa despartirea de Ludogorets, si Valentin Gheorghe (26 de ani), jucator care si-a reziliat de curand contractul cu FCSB, ar putea evolua la aceeasi echipa din SuperLiga.Ambii fotbalisti sunt pe lista celor de la UTA. Mircea Rednic (foto), antrenorul "Batranei Doamne", a confirmat discutiile cu cei doi si a transmis ca, in cazul in care nu-si vor gasi un angajament in strainatate, ii asteapta la Arad."Sunt doi jucatori care au promis ca ne iau ... citeste toata stirea