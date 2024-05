Rotaru nu ar refuza o oferta buna pentru Mitrita

Alexandru Mitrita a revenit la Universitatea Craiova in vara anului 2023, dupa ce a mai trecut pe la New York City, Al Ahli, PAOK si Al-Raed. Atacantul oltenilor a impresionat in acest sezon in care a reusit sa marcheze 13 goluri si a livrat 11 pase decisive in 33 de partide. In acest context, Mitrita a intrat in vizorul mai multor echipe, chiar si al FCSB-ului. Patronul clublui din Banie a fost intrebat despre o ... citește toată știrea