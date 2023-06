Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, doreste sa-l repatrieze pe Alexandru Cicaldau (foto), fotbalist transferat de Galatasaray in vara anului 2021.Gruparea din Banie se anunta o candidata serioasa la titlu, in sezonul urmator al Superligii, dupa ce in editia trecuta a terminat pe locul patru si a ratat cupele europene. Universitatea Craiova l-a ratat pe Alexandru Baluta, fotbalist ce a semnat cu FCSB, desi parea doar o formalitate ca fostul mijlocas al Slaviei Praga sa revina la ... citeste toata stirea