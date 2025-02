Rugby: Romania, victorie clara in fata Belgiei si calificare asigurata

Romania a obtinut o victorie clara in fata Belgiei si are calificarea asigurata. Rezultat final al partidei: Romania 31-14 Belgia, in meci disputat la Mons, in cadrul Rugby Europe Championship 2025.Romania si-a continuat seria de victorii impotriva Belgiei, ajungand la al noualea succes consecutiv in fata acestui adversar. Desi belgienii au fost competitivi in prima ... citește toată știrea