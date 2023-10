Rugbystul fijian Josua Tuisova (foto) a ales sa ramana in Franta pentru a disputa restul Cupei Mondiale, in ciuda decesului fiului sau in varsta de 7 ani, dupa o lunga maladie, informeaza L'Equipe. Sambata, cu doar cateva ore inainte de a infrunta Georgia, in cadrul Grupei C a competitiei, tatal lui Tuisova i-a dat acestuia teribila veste a mortii copilului sau. In ciuda durerii, Tuisova a decis totusi sa joace impotriva georgienilor, pentru a-si ajuta echipa sa ramana in cursa pentru ... citeste toata stirea