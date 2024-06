Russell se asteapta ca Verstappen sa ia o decizie-soc in privinta viitorului sau

Pilotului celor de Mercedes nu ii displace ideea de a fi coechipier cu triplul campion mondial. Viitorul olandezului este sub semnul intrebarii, mai ales dupa scandalul care a zguduit Red Bull la inceputul acestui an. Toto Wolff nu s-a ferit sa isi exprime public dorinta de a-l avea pe Max Verstappen la Mercedes, chiar daca olandezul mai are contract cu Red Bull pana in 2028. Chiar daca Russell nu ar spune nu provocarii de a fi coechipier cu Verstappen, pilotul englez se asteapta ca Verstappen ... citește toată știrea