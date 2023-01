S-a aprobat regulamentul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat in ultima sedinta din 2022, cu unanimitate de voturi, "Regulamentul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga 3, editia 2023/2024".Astfel, la fel ca in stagiunea precedenta, cele 42 de campioane judetene vor fi repartizate in sapte regiuni a cate sase judete fiecare. In fiecare regiune vor avea loc trei dueluri pentru promovare, tur-retur, urmand a rezulta un numar de 21 de echipe promovate. ... citeste toata stirea