S-a incheiat sezonul regulat al LNBF

Sezonul regulat a ajuns la final in Liga Nationala de Baschet Feminin. CSU Brasov, o echipa extrem de tanara, care tine in viata baschetul feminin in orasul nostru, a pierdut in ultima runda, sambata, scor 34-126 (9-36, 7-30, 9-32, 9-28) in fata celor de la Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe. Timea Czimbalmos a fost cea mai buna jucatoare din echipa lui Dan Calancea, cu 18 puncte, 7 recuperari si o pasa decisiva. Vineri, intr-un meci din etapa a 13-a, penultima din sezonul regulat, CSU pierduse in fata ... citește toată știrea