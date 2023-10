Fotbalistul Gabriel Tamas (39 de ani), care a evoluat in ultimele 10 luni la divizionara secunda Concordia Chiajna, si-a anuntat retragerea din activitate, el declarand ca in cariera sa a avut realizari si nu poate fi considerat drept un "neica nimeni" sau "un alcoolic"."Pentru mine este o zi trista. Cand esti in fotbal o viata intreaga este foarte dificil sa te desparti de lucrul pe care il iubesti cel mai mult. Dar in viata oricarui sportiv vine si ziua asta, a despartirii. Insa este o ... citeste toata stirea