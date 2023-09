Sportul brasovean este in doliu, dupa ce fostul mare fotbalist si antrenor Adrian Harlab s-a stins, luni seara, la varsta de 75 de ani. Nume urias al fotbalului brasovean, luptase in ultimele luni cu o boala necrutatoare.Adrian Harlab a fost fundas dreapta al marii echipe a Steagului Rosu, in care jucau Nicolae Pescaru, Csaba Gyorffy, Ioan Naghi sau Petre Cadar, devenind apoi un antrenor de succes si conducand-o pe FC Brasov in dubla istorica cu Inter Milano.S-a nascut pe 26 august 1948, ... citeste toata stirea