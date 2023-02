S-a stins Bogdan Socol

Bogdan Socol, fost comentator la National TV si Digi Sport si unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti din tara, a murit la varsta de 42 de ani. Acesta avea o noua pasiune, baile in ape reci sau inghetate, care s-a dovedit a-i fi fatala.Conform mai multor surse din presa, Bogdan ar fi ramas prins sub gheata in timpul unui antrenament si nu a mai gasit iesirea la suprafata. El a fost transportat la spital, acolo unde a fost resuscitat timp de aproximativ doua ore, dar fara succes, scrie ... citeste toata stirea