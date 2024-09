S-a stins Gigi Multescu

Doliu in fotbalul romanesc. Gigi Multescu, 72 de ani, legenda celor de la Dinamo, a trecut prin momente delicate, iar azi a pierdut lupta cu viata. Cel care a pregatit-o si pe FC Brasov in urma cu aproape doua decenii (2005), a trecut prin momente delicate, iar azi a pierdut lupta cu viata. Fostul antrenor fusese internat la urgente in cursul saptamanii actuale, chinuit de o pneumonie, dar si cu probleme cauzate de accentuarea bolii Alzheimer. Moartea sa lasa un gol imens in inimile celor care ... citește toată știrea