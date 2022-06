S-a tras cortina peste campionatul judetean

In acest weekend s-au jucat ultimele meciuri din sezonul Ligii a 4-a Brasov. Dupa ce in urma cu aproape doua saptamani, Olimpic Zarnesti a trecut de ACS Steagul Rosu, scor 7-3 intr-un joc devans din etapa a 28-a, joi seara a avut loc meciul ACS Prejmer - AS Weidenbach, scor 1-3, iar vineri Ciucas Tarlungeni a dispus cu 7-0 de Bucegi Moieciu, sambata dimineata s-au inregistrat rezultatele: CSM Fagaras - ACSM Codlea 0-0, Prietenii Rupea - Inter Cristian 1-5 (foto), ACS Hoghiz - Cetatenii Ghimbav ... citeste toata stirea