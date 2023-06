S-au disputat ultimele meciuri ale sezonului in Liga a 4-a Brasov. In playoff, Inter Cristian a trecut cu 6-2 de Cetatenii Ghimbav, iar ACSM Codlea a reusit un scor si mai mare, 10-1 cu ACS Steagu Rosu. Campioana cu doua runde inaintea finalului stagiunii, Ciucas Tarlungeni a stat. In playout, Bucegi Moieciu a trecut cu 4-1 de Prietenii Rupea, iar langa noul aeroport s-a inregistrat un egal spectaculos, 4-4 intre Aripile Brasov si Chimia Orasul Victoria.Campioana judetului Brasov, Ciucas ... citeste toata stirea