S-au stabilit semifinalistele Cupei

S-au stabilit cele patru semifinaliste ale fazei judetene a Cupei Romaniei. In sferturile de finala, Inter Cristian a castigat derby-ul cu CSM Sacese, scor 1-0, chiar pe terenul liderului Ligii a 4-a.Golul victoriei a fost marcat de Alex Halauca in minutul 63, scrie monitorulexpres.ro.Cu Marian Constantinescu pe banca, tinerii de la Coltea 1920 Brasov s-au impus u 8-0 in fata formatiei de Liga a 5-a Sageata Dragus. De asemenea, Chimia Orasul Victoria, echipa pregatita de Iulian Popa, a ... citește toată știrea