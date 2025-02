S-au stabilit sferturile Cupei

FC Hermannstadt s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia Politehnica Iasi cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), la capatul prelungirilor, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci de baraj in Grupa C a competitiei.Diferenta a fost facuta de golul lui Ianis Stoica (111), dupa ce Sergiu Bus i-a asezat mingea pentru sut in interiorul careului.Oaspetii au avut doua bare, prin Cristian Negut (16) si Vahid Selimovic (76), ambele din lovituri libere, ... citește toată știrea