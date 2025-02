S-au vandut, in doar o zi, abonamentele pentru Campionatul Mondial de la Sfantu Gheorghe

Miercuri, au fost puse in vanzare abonamentele pentru Campionatul Mondial, Divizia I/A, la preturi de 500, respectiv 350 de lei. Acestea, peste 1.000 la numar, au fost vandute in doar o zi. In martie, va incepe vanzarea biletelor de meci: tichetele pentru meciurile nationalei Romaniei vor costa 100 de lei, iar pentru alte meciuri, 25 de lei.Peste 20.000 de spectatori sunt asteptati la Sfantu Gheorghe pentru a vedea la lucru nationala Romaniei in incercarea de a promova in elita a hocheiului ... citește toată știrea