Sabalenka e din nou lider ATP

Arina Sabalenka - foto - (Belarus) a revenit in fruntea clasamentului WTA, publicat luni, cu doar un avans de 41 puncte fata de poloneza Iga Swiatek, astfel ca Turneul Campioanelor devine decisiv pentru ocupanta fotoliului de lider mondial in tenisul feminin la final de sezon, scrie EFE.Sabalenka, care a devenit numarul unu mondial in septembrie 2023, o detroneaza pe Swiatek care a ocupat pozitia de lider din 6 noiembrie 2023. Poloneza, care a anuntat saptamana trecuta startul unei colaborari ... citește toată știrea