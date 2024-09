Sacele continua victoriile la scor "de maidan"

CSM Sacele continua seria victoriilor la scoruri "de maidan" in Liga a 4-a, trecand cu 15-1 de FS Voila si ajungand la un golaveraj de 42-1 dupa trei etape. In acest meci a marcat si portarul Bogdan Cauca, printr-o executie din lovitura libera, asa cum a mai reusit in trecut si in tricoul lui SR Brasov sau al celor de la Coltea 1920. Sacelenii lui Marian Cristescu raman singurii cu punctaj maxim, dupa ce Unirea Harman si Inter Cristian au remizat in etapa a treia, 1-1 cu Chimia Orasul Victoria, ... citește toată știrea