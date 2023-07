Municipiul Sacele va avea, din nou, o echipa de fotbal, dupa ce echipa fanion a orasului, Electroprecizia, a fost desfiintata in anul 2020. Noul club, CSM Sacele, a fost infiintat de primaria municipiului, iar lotul antrenat de Daniel Bona (foto stanga), format pentru inceput din 15 jucatori, s-a reunit marti, 18 iulie, seara, pentru a incepe pregatirea pentru sezonul competitional."Am inceput de la zero acest proiect. In prima faza, de la bugetul local, vom aloca suma de 200.000 de lei ... citeste toata stirea