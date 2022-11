Grecoaica Maria Sakkari (27 de ani, 5 WTA) s-a calificat, la fel ca anul trecut, in semifinalele Turneului Campioanelor (WTA Finals). Sakkari a obtinut a doua sa victorie consecutiva la turneul texan,dupa 6-2, 6-4, in fata bielorusei Aryna Sabalenka (24 ani, 7 WTA).Acest succes nu ii asigura insa primul loc in Grupa Nancy Richey jucatoarei elene, care a invins-o in meciul de debut pe americanca Jessica Pegula, 7-6 (8/6), 7-6 ... citeste toata stirea