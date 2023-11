Selectionerul care a dus Romania la EURO 2024, Edi Iordanescu, are un venit care nu-l depaseste pe cel pe care il incaseaza, drept exemplu, Vlad Chiriches, la FCSB.Antrenorul Romaniei, cel despre care s-a spus ca va pleca dupa turneul final, incaseaza de la FRF 30.000 de euro lunar, spune Dumitru Dragomir. "(n.r. Ar trebui sa continue si in preliminariile urmatoare pentru Mondial?) Asta clar. Pai are cineva curaj sa il dea afara acum? Sau sa ii zica ceva? Eu daca as fi in locul lui as cere, cel ... citeste toata stirea