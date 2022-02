Sanctiuni la Corona

In urma rezultatelor nesatisfacatoare inregistrate in Divizia A, conducerea clubului Corona Brasov a decis sanctionarea intregului staff tehnic al echipei de senioare. Antrenorul principal, Alin Bondar, antrenorul secund, Razvan Udristoiu, antrenorul cu portarii, Gica Anton, preparatorul fizic Liviu Dumitru si managerul sportiv in cadrul sectiei de handbal, Mircea Cucuian, au fost penalizati de conducerea clubului pentru rezultatele sub asteptari din campionatul de handbal feminin Divizia A, ... citeste toata stirea