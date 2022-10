Sansa de a pastra sperante la playoff

FC Brasov are sansa de a nu se indeparta decisiv de zona playoff-ului, in acest final de saptamana, cand intalneste CSC Dumbravita.Cele doua formatii sunt "vecine" de clasament. Mai exact, dupa 11 etape, trupa lui Dan Alexa ocupa locul 12 in Liga 2, cu 13 puncte si golaveraj negativ (10-11), iar banatenii sunt pe 13, cu tot atatea puncte si golaveraj 14-21.Partida va avea loc duminica, de la ora 11.00, pe Stadionul Tineretului. Biletele vor fi disponibile in ziua meciului de la casa de ... citeste toata stirea