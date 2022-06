Sarbatoare pe plansa

Unul dintre cele mai importante evenimente din sectorul juvenil al scrimei romanesti a fost gazduit de orasul Rasnov. In primul weekend de vara calendaristica, in 4-5 iunie, la sala de sport a Scolii Gimnaziale nr. 3 a avut loc a sasea editie a Cupei Muschetarul.Concursul destinat atat fetelor, cat si baietilor, de la categoriile de varsta U9, U11 si U13, a adunat sportivi de la toate cluburile de profil din tara, acestia intrecandu-se in cadrul probei de sabie."Din cauza pandemiei, s-au ... citeste toata stirea