Sarbatoarea Sportului Brasovean, pe 20 aprilie, in Piata Sfatului. Cluburile sportive, invitate sa se inscrie la Parada Sportivilor

Pe 20 aprilie, in Piata Sfatului, brasovenii sunt invitati sa isi cunoasca sportivii care fac cinste orasului, in cadrul unei gale de premiere a performantei sportive.Sarbatoarea Sportului Brasovean va avea loc pe 20 aprilie, in Piata Sfatului. Sportivii de performanta ai Brasovului vor defila si vor fi premiati.In data de 20 aprilie, centrul Brasovului se ... citește toată știrea