Sase competitii de ciclism dedicate copiilor la Turul Romaniei, una se va organiza la Fagaras

Turul Romaniei, care se desfasoara in erioada 6-11 septembrie 2022, organizeaza sase competitii de ciclism dedicate copiilor, in orasele prin care trece plutonul profesionist. Organizatorii Turului Romaniei, Federatia Romana de Ciclism si Auchan Romania, propun competitii pentru copii in Satu Mare, Bistrita, Targu Mures, Fagaras, Cristian si Bucuresti, pentru a incuraja mersul pe bicicleta - recreational sau ca solutie de transport urban - dar si ciclismul profesionist. La aceste competitii, ... citeste toata stirea