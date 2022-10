Sase schimbari in meciurile cu prelungiri

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, introducerea celei de-a sasea schimbari de jucator la toate meciurile din Romania la care se vor disputa prelungiri, masculin si feminin, seniori/senioare/juniori, a anuntat presedintele Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa."Am decis sa implementam in fotbalul romanesc cea de-a sasea inlocuire pentru toate meciurile care se disputa in sistem eliminatoriu care ajung in prelungiri in maximum trei momente de oprire a ... citeste toata stirea