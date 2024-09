Sava, debut cu penalty aparat

Razvan Sava (foto), portarul selectionatei de tineret a Romaniei, a debutat ca titular la Udinese in partida castigata pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 3-1, in fata formatiei de liga secunda Salernitana, miercuri seara, in turul al doilea al Cupei Italiei la fotbal. Sava s-a facut remarcat in finalul reprizei secunde, cand a reusit sa apere un penalty executat de Ernesto Torregrossa (84). Udinese l-a recrutat in aceasta vara pe Razvan Sava, de la la echipa CFR Cluj, goalkeeper-ul ... citește toată știrea