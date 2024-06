Sava si Grameni raman acasa

Nationala de fotbal a Romaniei a anuntat, vineri seara, lotul oficial de 26 de jucatori pentru EURO 2024, selectionerul Edward Iordanescu renuntand, asa cum era de asteptat, la portarul Razvan Sava si la mijlocasul Constantin Grameni. "Le multumesc in mod deosebit lui Razvan Sava si Constantin Grameni, jucatori care au fost alaturi de noi in aceste zile si care au acceptat sa renunte din putinele zile de vacanta pentru a profita de oportunitatea unui cantonament al Romaniei in pregatirea EURO ... citește toată știrea