Ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera, a cerut sanctionarea unor jucatori profesionisti de fotbal care au refuzat sa joace in etapa trecuta de campionat pentru a nu purta un tricou special in culorile curcubeului, informeaza agentia EFE. Aceasta este o initiativa a Ligii de Fotbal Profesionist din Franta (LFP) de a promova respectul fata de comunitatea LGBTI+, care a mai avut deja loc in alte ocazii. "Da, cred ca ar trebui sa existe sanctiuni pentru acest lucru", a afirmat ... citeste toata stirea