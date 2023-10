Sandro Tonali (23 de ani) si Nicolo Zaniolo (24 de ani) sunt in centrul unui scandal urias in Italia, dupa ce au fost acuzati ca au pariat.Aceste acuzatii au avut efecte imediate in cazul celor doi, astfel ca au fost exclusi din nationala Italiei, iar in aceste momente vor trebui sa le dea explicatii in fata oamenilor legii pentru faptele savarsite.Potrivit Corriere dello Sport, in dosarul in care sunt anchetati Zaniolo si Tonali este vorba despre pariuri pe sume substantiale care au fost ... citeste toata stirea