Sportiva Coronei Brasov, specialista in probele de viteza, ia startul in acest weekend la Cupa Mondiala de la Crans Montana (Elvetia).Ania Caill incheie seria participarilor in Cupa Mondiala in Elvetia, dupa ce a concurat la etapele de Cupa Mondiala de la Zauchensee (Austria), Cortina d'Ampezzo (Italia) si Garmisch-Partenkirchen (Germania). In acest sezon, Ania a mai ... citeste toata stirea