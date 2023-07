CS Mioveni a retrogradat din Liga 1 si va fi unul dintre principalii adversari pentru FC Brasov, in lupta pentru playoff, in caz ca trupa pregatita de Dan Alexa va primi licenta in urmatoarele zile.Argesenii si-au prezentat noua conducere tehnica si administrativa, miercuri, la Stadionul Orasenesc din Mioveni.Noul staff tehnic care a preluat echipa in aceasta vara este format din Constantin Schumacher (foto dreapta) - antrenor principal, Iulian Tames (foto centru) si Andrei Margaritescu ... citeste toata stirea